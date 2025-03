García Aller, contra Sánchez y Feijóo: "Si Europa nos ha pedido que tengamos un kit de supervivencia, bien podían estos dos señores estar a la altura"

Bruselas advierte de "una posibilidad real" de una guerra o agresión dentro de la Unión Europea. De hecho, tiene listo ya su plan de 'Rearme' rebautizado como 'Estrategia de Preparación para la Unión'. Además quiere que todos los europeos estemos preparados por si estalla una guerra, pero también ante posibles ciberataques, pandemias o efectos de la crisis climática. En este sentido, la Comisión Europea ha detallado una serie de puntos clave, incluidos en la Estrategia de Preparación de la UE que Ursula Von der Leyen presenta este miércoles, y que prevé una especie de kit de supervivencia europeo básico para tres días.

Con este telón de fondo, hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para intentar convencer al Congreso sobre el gasto en defensa, aunque sin ahondar en las diferencias con sus socios. Para Marta García Aller, periodista de El Confidencial, ni el presidente del Gobierno ni el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han estado a la altura de las circunstancias hoy en el Congreso de los Diputados.

Según García Aller, la comparecencia de Sánchez "evidencia la falta de apoyo parlamentario e intenta que no se note tanto el que no lleve o presente Presupuestos". Sin embargo, continúa la periodista, "el hecho mismo de no llevarlos, cuando estamos viviendo esa situación extraordinaria en la geopolítica internacional que el propio presidente ha explicado hoy, ya es una escenificación de la debilidad parlamentaria".

A su vez, critica también la respuesta de Feijóo que ha dicho que 'si necesita apoyo, iba a ser su último recurso y que no cuenten con ello. "Si tan extraordinaria es la situación como para estar pidiéndonos a los europeos que tengamos un 'kit de supervivencia' en casa por si hay una emergencia, bien podían estos dos señores estar a la altura de las circunstancias", finaliza García Aller. En el vídeo podemos ver completa su intervención.