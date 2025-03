Última hora | Sánchez intenta convencer al Congreso sobre el gasto en defensa sin ahondar en las diferencias con sus socios

Los españoles son los europeos menos preocupados por la seguridad y la defensa, según el Eurobarómetro La educación y la investigación son para los españoles las principales áreas en las que la Unión Europea (UE) debería priorizar a futuro para reforzar su posición en el mundo, mientras que la media de los europeos cree que esa atención debe centrarse en la seguridad y la defensa. Son datos de un Eurobarómetro, cuya encuesta se realizó durante el pasado mes de enero, publicado este martes por el Parlamento Europeo. Según esta encuesta, un 40 % de los españoles sitúa en esa primera posición a la educación y la investigación, algo que solo hace un 23% de la media europea, mientras que un 36% de los europeos apunta a la seguridad y la defensa como la cuestión principal en la que la UE debe centrarse para impulsar su papel en el mundo, frente al 20% de los españoles. laSexta.com Compartir en X

Juanma Romero revela qué hará Pedro Sánchez sobre el gasto militar A lo largo de la mañana, en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez defenderá el aumento del gasto en Defensa para el llamado 'rearme europeo'. Según informa en Al Rojo Vivo, el periodista de El Independiente Juanma Romero "el Gobierno está dispuesto a que haya debate sobre el asunto, porque a eso le obliga la cámara, pero el voto ya es harina de otro costal". El Gobierno, añade Romero, tuvo claro "desde el minuto uno" que no iba a llevarlo al Congreso porque "dentro del bloque de investidura no tendría los votos" y al mismo tiempo "no quiere depender del PP porque podría dejarle tirado en cualquier momento, tal y como pasó con la Agencia de Salud Pública, que iba a salir adelante y finalmente el PP (junto con Junts y Vox) votó en contra". Juanma Romero revela qué hará Sánchez sobre el gasto militar: "No quiere depender del PP porque puede dejarle tirado en cualquier momento" Al Rojo Vivo Compartir en X

Wyoming, sobre el aumento del gasto en defensa: "Las palabras cambian el mundo" En Congreso de los Diputados, Sumar se separó del PSOE en la primera votación sobre el aumento del gasto militar. "Tras semanas de debates internos, los de Yolanda Díaz han apoyado un proposición no de ley del BNG que pide abandonar la OTAN y rechaza la iniciativa de aumentar el gasto militar", explica Sandra Sabatés. Verónica Martínez, portavoz de Sumar en el Congreso, afirmó que cuando se habla de aumentar el gasto en defensa no solo implica la compra de armas sino "muchísimas más cosas". "¿Entonces de qué hablamos?", se pregunta Wyoming, "¿de instalar un antivirus pepinísimo?". Pedro Sánchez, desde Bruselas, ha querido suavizar la idea del aumento del gasto militar afirmando que el término rearme no le gusta "en absoluto" y considera que hay que hablar "de otra manera al hablar de la necesidad de mejorar la seguridad y las capacidades de defensa europeas". "Las palabras cambian el mundo", afirma Wyoming. "En vez de rearme hablemos de cositas agradables", sugiere: "Darnos un caprichito armamentístico, comprar cosas chulas que hacen punpun o, ya que existen personas vitaminas pues tengamos vita-minas antipersona". Wyoming sugiere a Sánchez usar "darnos un caprichito armamentístico" en lugar de 'rearme': "Las palabras cambian el mundo" El Intermedio Compartir en X

La posición de los diferentes grupos políticos sobre el aumento del gasto en defensa Fuentes del Gobierno auguran que el ala mayoritaria del Ejecutivo no va a verse en soledad porque tienen el convencimiento de que su socio de coalición, Sumar, pese a las discrepancias, va a ser responsable tras tener el compromiso de Sánchez de que no habrá ningún recorte del gasto social. Es lo que garantizó en su ronda de reuniones en el Palacio de la Moncloa con los portavoces de los grupos y tras la que ya advirtió de que no se puede esperar que concrete sus planes hasta junio, cuando están previstas la cumbre de la OTAN y otra reunión clave del Consejo Europeo. Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le reclamará que detalle ya ese plan y que la decisión sea avalada por el Congreso para que quede en evidencia la debilidad del Gobierno. Entre esos socios, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, rechaza el plan de rearme presentado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pero en Sumar ya han dejado entrever que aceptarán el incremento del gasto en defensa por parte de España. No hay posibilidad alguna de que Podemos lo avale debido a su oposición contundente, que reclama también que sea votado en el Parlamento. En Vox, según su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, sólo esperan "más mentiras y más eufemismos" de Sánchez. EFE Compartir en X

Gasto y seguridad, el tema central de un día sin previsión de anuncios oficiales La previsión es que el presidente del Gobierno informe del debate y las reflexiones que se suceden en Europa para seguir apoyando a Ucrania y para incrementar las inversiones no sólo en defensa, sino en un concepto más amplio como el de seguridad. En ese sentido, Sánchez ya mostró el pasado jueves en la reunión del Consejo Europeo que se celebró en Bruselas su rechazo a denominar plan de "rearme" el proyecto que maneja la Comisión Europea para aumentar ese gasto. La intención de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, es movilizar hasta 800.000 millones de euros con ese objetivo, y Sánchez detallará las facilidades que Europa pretende dar a los países. Pero no hará ningún anuncio sobre la forma en que España aumentará su gasto en defensa ni sobre el ritmo previsto para, tal y como ha avanzado, llegar al 2% del PIB antes del 2029, la fecha inicialmente comprometida. "No se trata de un debate de anuncios. Es un debate de pedagogía y filosofía", subrayan fuentes del Gobierno que asumen que pueda haber un ambiente crispado en la sesión, sobre todo por parte del PP. EFE Compartir en X

