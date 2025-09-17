García Aller, sobre Ayuso: "¿De verdad lo que más le preocupa es que haya banderas en apoyo a Palestina que está sufriendo una matanza?

La periodista asegura que le cuesta hablar de esto justo el día después de que el Gobierno de Israel haya decretado el asalto terrestre a Gaza. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

Profesores de la Comunidad Madrid han denunciado haber recibido órdenes del Gobierno de Ayuso para retirar cualquier apoyo a Palestina de los colegios. Desde la Consejería de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso niegan, no obstante, haber "dado ningún tipo de instrucción general sobre banderas o cualquier otro aspecto", aunque sí recuerdan que "los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos".

La periodista Marta García Aller, de 'El Confidencial', admite que le cuesta hablar de esto "justo el día después de que el Gobierno de Israel haya decretado el asalto terrestre a Gaza". De este modo, critica esta actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid justo el día después de que esto ocurra y de que, además, una comisión de la ONU haya asegurado que hay suficientes indicios para hablar de "genocidio".

"¿De verdad lo que más le preocupa a la presidenta es que haya banderas en apoyo al pueblo palestino que está sufriendo esta matanza? Creo que le interesa más ser la antagonista de Sánchez que lo que está pasando en Gaza y lo que pasó en Israel, con aquellos rehenes de Hamás, a los que Ayuso hace referencia muy a menudo", afirma la periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.