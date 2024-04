El periodista Gabriel Sanz recuerda en Al Rojo Vivo que esta confrontación tan embarrada que tienen ahora PP y PSOE no es nueva. "Yo he escuchado al PP, y a lo que no es el PP, llamar "asesino" a Pedro Solbes (PSOE), en la tribuna de oradores cuando estaba defendiendo los presupuestos de 1996... Estaba todo el tema GAL, Blanco de España".

Esto es, "la crispación en España es un constante política cuando hay una tentativa de cambio de poder", aclara el periodista. Y por ello cree que "el PP ha tomado esta legislatura como la del 93-96. Se la tomó Aznar que no ganó esa elecciones, porque le ganó Felipe González in extremis"

"Y Alberto Núñez Feijoo, líder del PP, está aplicando la mismadoctrina o si no muy parecida", sostiene Sanz. Ya que todas las encuestas daban ganadora a la derecha en estas elecciones del 23-J y finalmente, Pedro Sánchez consiguió la mayoría parlamentaría para poder formar y revalidar el Gobierno. En el video podemos ver todo su análisis sobre este respecto.