El filósofo David Vico, tras las nuevas y brutales detenciones del ICE de Trump: "Todas las tiranías se sostienen sobre el imperio del terror"

El filósofo David Vico reflexiona sobre lo que está ocurriendo en el EEUU de Trump con las actuaciones del ICE. En el vídeo podemos ver con detalle su explicación.

"Cuánto miedo, cuánto terror", reacciona Antonio García Ferreras tras conocer las nuevas detenciones del ICE de Donald Trump: "Lo único que puede hacer un tirano para someter al pueblo. Las tiranías, se sostienen sobre el imperio del terror", asegura el filósofo David Vico.

"El tirano consigue, según Aristóteles, el poder gracias a que cierta parte del pueblo lo aúpa. Y una vez que está arriba no puede dar amor. Lo que hace es someter al pueblo por una razón muy sencilla: porque el tirano lo único que quiere es su propio beneficio particular. En ningún momento va a mirar al pueblo", explica el experto.

De este modo reflexiona con lo que está pasando en EEUU en estos momentos: "Lo que ha pasado es que se han hecho muy bien los deberes". Es decir, tal como expone Vico, "se ha metido a fondo, en la sociología y la psicología de los años 60 y 70, en todos los experimentos sociológicos que se han hecho para las derivaciones de la culpa, para someter y para hacer que el pueblo se pueda convertir en algo cruel. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de tiranía contemporánea al milímetro".

En el vídeo podemos ver al completo su explicación así como algunas de las horribles detenciones que el ICE sigue realizando.

