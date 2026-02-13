Ferreras, tajante: "En la semana en que Ayuso hace el ridículo entregándole 'medallitas' a Trump, sale Óscar López a insultar a un muerto"

Antonio García Ferreras reflexiona sobre las críticas de Óscar López a Lambán. López no solo es ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, sino también el candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid y, por ende, rival de Isabel Díaz Ayuso.

El ministro Óscar López no ha pedido perdón por sus palabras contra Javier Lambán, aunque ha intentado suavizar su discurso con el socialista, fallecido este agosto de 2025 a causa de un cáncer. En un acto en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), el ministro de Transformación Digital se ha limitado a repetir que sus palabras eran "una opinión política" con la que quería transmitir su "discrepancia" con el expresidente de Aragón.

Unas palabras que la propia Pilar Alegría calificaba de "error", y así lo confesó en sus redes sociales: "El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección".

Tras conocer la opinión de la periodista Gemma Robles, de Prensa Ibérica, quien también criticaba las palabras de López, Antonio García Ferreras hacía además una curiosa reflexión, ya que López no es solo ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, sino también el candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid y, por ende y a priori, rival de Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas.

"Es el candidato y candidato socialista a la Comunidad de Madrid en la semana en la que Isabel Díaz Ayuso hace el ridículo y se comporta de una manera impresentable, entregándole medallitas a Estados Unidos y a Donald Trump, en el peor momento de la historia democrática de los últimos años de Estados Unidos, sale Óscar López a insultar a un muerto, porque es lo que ha hecho, por mucho que diga que le tiene mucho respeto", critica Ferreras. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

