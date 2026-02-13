Ferreras, tras las justificaciones de Óscar López de sus palabras sobre Lambán: "No se baja de la burra, es absolutamente terrible"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona a las declaraciones y a la posterior justificación del ministro Óscar López culpando a Lambán de los malos resultados del PSOE en Aragón. En el vídeo, los detalles.

Las declaraciones del ministro Óscar López, en un programa de radio, culpando a la oposición que hizo el socioalista Javier Lambán, fallecido a causa de un cáncer el pasado agosto de 2025, al Gobierno de Jorge Azcón (PP) de los malos resultados de Pilar Alegria en Aragón, han causado un gran revuelo dentro de las filas socialistas.

La propia Pilar Alegria escribía en sus redes sociales lo siguiente: "El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección".

"Hay convulsión en muchos sectores del PSOE, que están avergonzados por las declaraciones del ministro Óscar López contra un fallecido, el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán". Así ha arrancado Antonio García Ferreras el 'Al Rojo Vivo' de este viernes. "Ese es el nivel de autocrítica", critica el presentador.

Justamente, en el arranque del programa, el ministro matizaba o justificaba sus palabras ante los medios de comunicación, aunque seguía manteniendo su opinión política al respecto de Lambán. Eso sí, aseguraba tenerle un profundo respecto personal.

"Óscar López intenta suavizar, pero no se baja de la burra en su crítica con el muerto. Esta es la verdad. Máximo cariño y respeto. Menos mal. Si no le llega a tener cariño y respeto, las cosas que diría, serían absolutamente terribles porque ha intentado jugar a 'me disculpo, pero no'", sentencia Ferreras tras ver esta justificación. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

