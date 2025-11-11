Ferreras, tras repasar las mentiras y los cambios de versión de Mazón: "Posiblemente miente incluso cuando va al médico"

Horas antes de que todavía president comparezca en la comisión de investigación de Les Corts, Al Rojo Vivo repasa algunas de sus declaraciones de este año sobre lo que hizo la tarde de la DANA. En el vídeo también podemos ver la reacción de Antonio García Ferreras.

La tarde de este martes 11 de noviembre, Carlos Mazón declarará en la comisión de investigación sobre la DANA de Les Corts Valencianes. Lo hace un día después de conocer el contenido de algunas de las conversaciones que tuvo con la entonces exconsellera Salomé Pradas, durante la tarde de aquel trágico 29 de octubre de 2024, día de la DANA.

Según contó laSexta en exclusiva, una de esas llamadas revelaba que Pradas le dijo a Mazón que Utiel estaba inundado y que la UME no podía llegar. En otra de ellas, a las 18:16, Pradas le transmite su gran preocupación por la presa de Forata. Pese a conocer esta información, la comida se prolonga hasta las 18:45 en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana.

'Al Rojo Vivo' recoge en un vídeo algunas de las mentiras que Mazón ha realizado al respecto durante todo este año: "¿Cuándo he mentido?", decía Mazón en una de esas declaraciones ante la incredulidad de Antonio García Ferreras: "¡Cuándo no ha mentido! Miente incluso cuando va al médico, posiblemente".

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia, así como la valoración del sociólogo Rafa López.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.