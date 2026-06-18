Ferreras reacciona a las risas de Mazón cuando Baldoví le recuerda en Les Corts sus mensajes el día de la DANA: "Una muestra más de indignidad de un miserable de la política"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, se muestra contundente después de lo sucedido este miércoles en Les Corts cuando PP y Vox se rieron de las víctimas de la DANA. Incluido, por supuesto, el expresidente de la Generalitat Valenciana.

"Fíjense en una muestra más de indignidad de un miserable de la política. Se llama Carlos Mazón". Así reaccionaba Antonio García Ferreras tras ver lo ocurrido este miércoles en Les Corts Valencianas, donde "el PP y Vox se rieron de las víctimas de la DANA y de sus familias".

Tal como informa el presentador de Al Rojo Vivo, el PP y Vox aprobaron en pleno unas conclusiones de la Comisión de Investigación de la DANA ridículas. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, estaba muy enfadado interviniendo en el parlamento y "Mazón a lo suyo, partiéndose de la risa. Indigno", critica.

Las víctimas de la DANA de Valencia, que han querido estar presentes la tarde de este miércoles en Les Corts, han protestado contra el cierre de la comisión de investigación que han controlado PP y Vox de principio a fin. Están indignadas con las conclusiones. Y, por supuesto, con las risas del expresident.

El síndic de Compromís, en su intervención, hacía alusión a los mensajes que hemos conocido recientemente del entonces presidente de la Comunidad Valenciana del día de la DANA: "Vamos a inundar de datos a los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas", recordaba. "Y aquí se ríe el tío. Se ríe, el tío. Es que uf", le ha espetado Baldoví.

"Vaya ejercicio de contención de Baldoví, que he estado a punto de decirle una barbaridad y se ha contenido porque estaba en Les Corts", valoraba Ferreras. "Pero este es Mazón: no le mira la cara. Se ríe cuando está interviniendo sobre su actuación impresentable durante la DANA", remata Ferreras.

En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia.

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