Indignación de las víctimas de la DANA por el cierre de PP y Vox a la comisión de investigación en Les Corts: "Se ríen de nosotros"

Los detalles Los familiares de las víctimas han explicado que su sentir ya era de burla desde que comenzó la investigación: "El sentir y la indignación de hoy de Compromís ha sido el de todos. Desde el día en que empezó a hablar y cambiando de tantas versiones, se está riendo de nosotros".

Las víctimas de la DANA en Valencia se manifestaron en Les Corts para protestar contra el cierre de la comisión de investigación controlada por PP y Vox, expresando su indignación con las conclusiones. Joan Baldoví, portavoz de Compromís, criticó a Carlos Mazón por sus mensajes de WhatsApp durante la tragedia, lo que provocó la risa de Mazón, aumentando la indignación de los familiares. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas de la DANA, afirmó que la actitud de Mazón es una burla. Las conversaciones entregadas a la jueza mostraron su silencio en el chat del Consell durante las horas críticas. La comisión reconoció a las víctimas con aplausos, pero PP y Vox no mostraron emoción.

Las víctimas de la DANA de Valencia han querido estar presentes la tarde de este miércoles en Les Corts para protestar contra el cierre de la comisión de investigación que han controlado PP y Vox de principio a fin. Están indignadas con las conclusiones.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha estallado contra Carlos Mazón. "Y aquí se ríe el tío. Se ríe, el tío. Es que uf", le ha espetado. El líder de Compromís le ha echado en cara sus vergonzosos WhatsApps del día de la tragedia. "Mira si son peligrosos que Carlos Mazón, después de la mañana del 29 de octubre de 2024 decía: 'Vamos a inundar de datos a los medios. Desprende sensación de estar alerta que te cagas'", ha dicho Baldoví, ante lo que Mazón se ha reído.

Una risa que ha indignado aún más a los familiares de las víctimas. A pesar incluso de que su sentir ya fuese, han explicado, de burla desde que comenzó la investigación. "El sentir y la indignación de hoy de Compromís ha sido el de todos. Desde el día en que empezó a hablar y cambiando de tantas versiones, se está riendo de nosotros", ha dicho Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación víctimas de la DANA.

Esas conversaciones, entregadas por la vicepresidenta Susana Camarero a la jueza, revelan el absoluto silencio del expresident en el chat del Consell de la Generalitat Valenciana aquel 29 de octubre durante las peores horas de la DANA: de las 18:00 a las 20:00.

La comisión ha agradecido y reconocido en pie con varios minutos de aplausos dirigidos a las víctimas, pero ni una mueca de PP y Vox.

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