Ferreras, sobre la reacción de la ministra a los mensajes entre Sánchez y Ábalos: "Conociendo a Margarita Robles, hoy se va a fumar un puro"

Nueva entrega de mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, durante los años 2020 y 2021, revelados por El Mundo. En esta ocasión, exponen críticas al entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, críticas conocidas por todos, así como comentarios jocosos que ironizaban sobre los elogios de Ayuso a Margarita Robles: "Yo creo que se acuesta con el uniforme (...) Es una pájara", decía Sánchez de su ministra de Defensa.

Un comentario (el de "pájara") que a la periodista Imma Lucas no le ha parecido bien, considera que es "desafortunado" y no cree que se hayan echado tantas risas. Fuentes del Gobierno aseguran que en el café previo al Consejo de Ministros el asunto se ha tomado con humor... también por parte de la propia ministra de Defensa.

Sin embargo, el periodista y conductor de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, no opina lo mismo que Lucas en este caso: "Conociendo a Margarita Robles, hoy se va a fumar un puro. Conociéndola, creo que tampoco le va a afectar mucho", revela Ferreras.

Igualmente, la periodista Ángeles Caballero cree que el concepto 'pájara' tiene, en este caso, otra connotación: "A mí me lo han llamado varias veces y quiero creer que me lo han dicho un poco a modo cariñoso", confiesa Caballero. "Al contrario que tú, no conozco a Robles, pero intuyo, por lo que conozco de ella en su faceta pública, que esto no le ha quitado el sueño", añade la periodista. En el vídeo podemos ver al completo todas estas intervenciones.