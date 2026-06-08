Ferreras: "El papa le está diciendo claramente a la derecha y a la extrema derecha que 'así no' con respecto a la migración"

Antonio García Ferreras reacciona en este vídeo al discurso que ha dado el papa en el Congreso de los Diputados, que ha sido visitado por primera vez en la historia por el máximo pontífice de la Iglesia.

Alberto Núñez Feijóo ha calificado de histórico el discurso del papa León XIV en el Congreso de los Diputados, sin embargo, el discurso del papa no casa con la visión que tienen PP y Vox de la migración, donde han pactado tanto en Extremadura, como en Aragón como en Castilla y León, veremos a ver si también en Andalucía, un pacto de gobierno donde se incluye como uno de los puntos principales la llamada 'prioridad nacional'.

"Alberto Núñez Feijóo ha escuchado un discurso que dice que es histórico. Es histórico. Es verdad. Lo que ocurre es que es un discurso el que está diciendo la derecha y la extrema derecha que 'así no' respecto a la inmigración. Claramente", afirma el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras.

Por otro lado, también, subraya Ferreras que el del papa "es un discurso que interpela a todos cuando critica la polarización, porque es que el papa lo que está diciendo es 'firmeza no es desprecio' y 'discrepancia no tiene que implicar humillación'. Es un mensaje para todas las fuerzas políticas".

Este martes, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco va a hacer ese discurso de investidura y como recuerda Fereras, "se va a comer crudo y con patatas la prioridad nacional. Racismo".

"Otros presidentes populares, como la extremeña María Guardiola o el aragonés Jorge Azcón, tuvieron que meter ese concepto también de prioridad nacional, no solamente en el pacto firmado, sino durante su discurso de investidura, que es una de las peticiones que hace el partido de Santiago Abascal. Mañana lo veremos", apunta por su parte, la periodista Ángela Vera.

Alfonso Fernández Mañueco será investido este martes 9 de junio, a las 12:00 horas.