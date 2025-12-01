Ferreras, sobre el nuevo cargo de Mazón: "¿Saben cuándo se reúne esa comisión? Nunca, pero la pasta se la lleva"

Pérez Llorca ha designado al expresident Carlos Mazón como nuevo portavoz de la Comisión de Reglamento, un cargo que conlleva un plus salarial de 634 euros al mes.

Una de las primeras decisiones de Juanfran Pérez Llorca como nuevo president de la Generalitat Valenciana ha sido 'premiar' a Carlos Mazón. El PPCV ha propuesto al expresident para ser portavoz de la Comisión de Reglamento, un cargo que conlleva un plus salarial de unos 634,27 euros brutos mensuales, o lo que es lo mismo, 8.879 euros brutos al año.

Antonio García Ferreras ha mostrado su indignación con esta decisión. "Como lo ha hecho tan bien y no ha dicho ninguna mentira, llega el nuevo president y le premia", ha ironizado, confesando que le parece "alucinante" esta decisión.

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha aclarado que ese dinero que ganará por ser portavoz de dicha comisión se va a sumar a lo que ya gana por ser expresident. "¿Saben cuándo se reúne esa comisión? nunca, pero la pasta se la lleva", ha criticado.

Por su parte, el portavoz del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha criticado que Pérez Llorca, "en lugar de exigirle el acta de diputado a Mazón", haya decidido "premiar" al expresident.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.