Ferreras, tras el "lamentable" vídeo que acusa a Amama de estar politizada: "¿Quién está detrás de él? Tiene una factura de cloaca"

Antonio García Ferreras reacciona a la publicación de un vídeo sin firma que intenta desacreditar a Amama, mostrando fotografías de mujeres de la asociación junto a miembros socialistas. El vídeo ha sido compartido en las últimas horas por varios miembros del PP andaluz.

Amama es una asociación de mujeres con cáncer de mama en Andalucía que levantó la voz de alarma del retraso en las mamografíasen la sanidad pública andaluza. Tres semanas después, la crisis sanitaria continúa. De hecho, Amama ha denunciado ante la Fiscalía el presunto borrado de informes de mamografías: "Puede existir ocultación de pruebas".

Además, ha cargado también contra el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, por llamarlas "mastectomizadas": "Yo no soy una mujer mastectomizada, soy Ángela Claverol", afirmó contundente su presidenta en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Ahora, se ha publicado un vídeo sin firma en el que intentan desacreditar a esta asociación vinculándolas con el PSOE y asegurando que están diciendo mentiras. "Es un vídeo lamentable", reacciona Antonio García Ferreras, director y presentador de Al Rojo Vivo. Un vídeo, además, que están compartiendo varios miembros del PP de Andalucía, aunque "no podemos asegurar con rotundidad que esto es 'factoría cloaca del PP Andalucía', pero que lo están compartiendo, seguro", añade el periodista, insistiendo que, sin duda, "el vídeo tiene una factura de cloaca".

Con todo, Ferreras lanza la que es, sin duda, para él la pregunta más importante en todo este contexto: "¿Quién está detrás de este vídeo que arremete contra ellas [Amama], que intenta desacreditarlas y vincularlas con el PSOE? Imaginemos que forman parte de una agrupación del PSOE, ¿y qué? Son mujeres que han padecido cáncer y los fallos que han denunciado en los cribados del cáncer de mama existen y son una realidad", remata Ferreras.

En el vídeo podemos ver al completo este vídeo sin firma que arremete contra esta asociación de mujeres con cáncer de mama, así como las reacciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el análisis y la crítica de Ferreras.

