Ángeles Caballero analiza el caso Santos Cerdán: "Cuando estás haciendo algo ilícito, es fundamental ser discreto"

La periodista analiza las nuevas revelaciones de la UCO sobre la trama de Santos Cerdán y destaca lo paradójico del caso: "A todos se les acaba captando por unos gastos en cosas que son gastos humanos que podríamos tener cualquiera".

El juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo, Leopoldo Puente, ha decretado este miércoles la libertad provisional de Santos Cerdán, al considerar mitigado el riesgo de destrucción de pruebas.

Sin embargo, Cerdán no queda al margen de las nuevas sospechas. El último informe de la UCO apunta a que habría cobrado comisiones ilegales —entre otras, de Acciona— a cambio de influir en adjudicaciones de obra pública. Además, sostiene que utilizó una tarjeta de crédito de Servinabar para gastos personales, que la empresa le pagó el alquiler de dos viviendas en Madrid y que llegó a tener a su hermana y a su cuñada en nómina.

Ante estas revelaciones, la periodista Ángeles Caballero ha subrayado: "Cuando estás haciendo algo ilícito que quieres ocultar y no quieres que te pillen, es fundamental ser discreto".

Y ha añadido: "En este caso se ha visto que, tras muchos años de discreción con una trama que el señor Santos Cerdán trajo incorporada y que introdujo cuando entró en el PSOE y llegó Pedro Sánchez al Gobierno, ha estado más o menos oculta. Pero, por lo que se ha visto, a todos se les acaba captando por unos gastos en cosas que son gastos humanos que podríamos tener cualquiera de nosotros".

