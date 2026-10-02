Ferreras, sobre el "gran dilema" de si habrá elecciones anticipadas: "Una buena parte de los ministros del PSOE le han dicho a Sánchez que ha llegado el momento"

Tras el "no" de Junts a aprobar el primero de los dos reales decretos sobre vivienda que el Consejo de Ministros aprobó este martes, los ecos de un posible adelanto electoral suenan más fuerte que nunca. Antonio García Ferreras lo analiza en este vídeo.

Finalmente, Junts votará que no a los reales decretos de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó este pasado martes desoyendo el pulso de la calle y poniendo el fin de la legislatura más cerca. PNV dio su voto para aprobar uno de ellos, por ende, todo quedaba en manos de Junts.

¿Habrá o no elecciones anticipadas? Desde el propio Gobierno, no descantan absolutamente "ningún escenario".

"Es la gran duda, incertidumbre y dilema en el que está ahora mismo el presidente del Gobierno, una buena parta de los ministros socialistas le han dicho esta mañana a Sánchez que ya ha llegado el momento, tras la estocada de Junts y Puigdemont a los decretos", afirma Antonio García Ferreras, en el arranque de Al Rojo Vivo de este viernes, 2 de octubre.

"Ha sido un golpe monumental que deja claro que el que decide en este legislatura al final siempre es Puigdemont. El Gobierno y el PSOE es ahora mismo un atentico hervidero", añade Ferreras.

Es más, según apunta elDiario.es, ya se baraja una fecha para esas posibles elecciones: el 29 de noviembre. De no convocarse inmediatamente, la siguiente fecha en el calendario 6 de diciembre.

Por su lado, y según informa la periodista Esther Redondo, desde Moncloa aseguran que "ellos no quieren hacer elucubraciones, que no están todavía en esa pantalla y que Sánchez no ha tomado aún ninguna decisión".

Ahora bien, "en laSexta hemos hablado con personas del entorno más estrecho del presidente del Gobierno, con ministros que nos confirman que el presidente lleva horas preguntando a sus colaboradores sobre esa posibilidad de adelantar elecciones y miembros del Gobierno, a estas horas, no descartan ningún escenario", informe Redondo.

Además, según Redondo, señalan que, efectivamente, "si este viernes, se tumban estos dos decretos la situación es insostenible y hay que dar la voz a la calle".

En el vídeo podemos ver al completo esta información.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.