Monrosi desvela "la principal hipótesis" de Moncloa: "Si se tumban los decretos de vivienda, Sánchez podría en las próximas horas convocar elecciones anticipadas"

elDiario.es revela que la fecha que manejan en el Gobierno para un posible adelanto electoral es el 29 de noviembre. Pero, realmente, ¿se barajan elecciones generales en 2026? Uno de sus periodistas, José Enrique Monrosi, lo explica en Al Rojo Vivo.

Tras la negativa de Junts a aprobar al menos el primero de los dos decretos de vivienda que el Gobierno aprobó este martes en Consejo de Ministros, elDiario.es revela que desde Moncloa estudian un adelanto electoral para el 29 de noviembre.

José Enrique Monrosi, uno de sus periodistas, admite que efectivamente la posibilidad de un adelanto está más que contemplada: "Como mis compañeros de elDiario.es cuentan desde esta mañana, es la principal hipótesis que manejan ahora mismo en la Moncloa. Ya desde ayer (jueves): que si hoy se tumban en el Congreso los dos decretos, el presidente en las próximas horas podría anunciar la convocatoria de elecciones generales anticipadas".

Esta opción del adelanto, admite el periodista, está encima de la mesa, "como mínimo, desde ayer jueves": "Ayer ya hablamos con varias fuentes al máximo nivel en el seno del Gobierno, que bastantes horas antes de que Junts anunciara su sorprendente, por lo menos para mí, decisión de tumbar los dos decretos, el Gobierno, al menos a primera hora de la tarde, tenía información de que Junts estaba más cerca de tumbar los dos decretos".

Y en ese mismo momento, desvela Monrosi, "ya había mucha gente en el seno del Gobierno y también del PSOE que ponía sobre la mesa que si eso ocurría este viernes en el Congreso de los Diputados, el siguiente paso era convocar elecciones".

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