Alfonso Arús sentencia la nueva colección de David Beckham inspirada en la campiña inglesa: "Es aburridísima"

El presentador de Aruser@s analiza la nueva propuesta de moda del exfutbolista, aunque la colección no termina de convencerle.

Alfonso Arús muestra en Aruser@s la última colección de moda que ha lanzado David Beckham, inspirada en la campiña inglesa, una propuesta clásica que no termina de convencer en el plató. "Quizás es un pelín sosa", apunta Tatiana Arús, una opinión que Alfonso Arús corrobora sin demasiados rodeos: "Es aburridísima".

"Con el tiempo que hace allí, que es gris y apagadito, va un poco en consonancia", bromea la colaboradora Elena Godessart, una reflexión que tampoco convence al presentador de laSexta: "Si el tiempo es apagado y encima el abrigo es apagado...Es muy clásico, pero se presupone que si es una campaña nueva tendrá que idear algo".

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