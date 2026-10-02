Emilio Delgado: "Si con las plazas llenas de gente, Junts decide traicionar a todo el mundo, la convocatoria electoral es una posibilidad"

El coportavoz de Más Madrid cuestiona que Junts se desmarque de un acuerdo negociado con el Gobierno y advierte de las consecuencias políticas de tumbar unas medidas que, según sostiene, cuentan con un amplio respaldo social.

Este viernes, el Congreso de los Diputados votará los dos reales decretos-ley sobre vivienda aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros, después de que Junts haya anunciado su rechazo a ambas iniciativas y haya reclamado al Gobierno que las retire. El escenario añade presión al Ejecutivo, mientras algunos medios, como elDiario.es, ya sitúan el 29 de noviembre como una posible fecha para un adelanto electoral.

En este contexto, el coportavoz de Más Madrid Emilio Delgado ha considerado que una convocatoria de elecciones es una posibilidad, aunque ha dejado claro que se trata de una valoración personal y no de una posición de la dirección de su partido.

"Le compete al presidente y yo ni siquiera estudio la dirección del partido. Entonces, lo que voy a decir es a título personal", ha señalado Delgado antes de valorar el escenario abierto por el rechazo de Junts a los decretos.

El coportavoz ha cargado contra la decisión de la formación independentista en un momento de fuerte malestar social por el acceso a la vivienda. "Quiero ser muy claro: si con una situación como la que tenemos en este país, con las plazas llenas de gente que está hasta las narices de ver pasar su vida y sus nóminas y los años por delante de su cara, con su vida congelada, y con una mayoría amplísima en todas las encuestas que están a favor de estos decretos...", ha afirmado.

Delgado ha recordado además que el Gobierno había negociado previamente el contenido de las medidas con Junts y que, durante ese proceso, se incorporaron propuestas con las que su propio espacio político no estaba de acuerdo. Entre ellas ha citado las bonificaciones a los propietarios para favorecer el alquiler.

"Junts decide traicionar a todo el mundo y es incapaz de aprobar un decreto que se había acordado con ellos, en el que hemos introducido muchas cosas con las que ni siquiera estamos de acuerdo, como las bonificaciones a los caseros para que pudieran estar dentro y deciden darle la patada a todo el mundo", ha defendido.

A su juicio, el rechazo de Junts puede tener consecuencias que vayan más allá de la votación de este viernes. "Yo creo que la convocatoria electoral es una posibilidad", ha concluido Delgado.

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