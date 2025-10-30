Ferreras destaca que el funeral de Estado marca "un antes y un después no solo en valencia sino también para el PP a nivel nacional"

El presentador de Al Rojo Vivo cuestiona cómo el PP puede continuar sin tomar decisiones repecto a Mazón: "Feijoo ayer estába ayer, pudo sentir esa energía de dolor de las victimas. Tu no crees que hoy la dirección nacional no le está diciendo a Mazón: 'Oye, esto es insoportable, ya está bien'?".

"El funeral marca un antes y un después en muchas cosas, y no solo en Valencia. Yo creo que también va a suponer un antes y un después para el PP a nivel nacional", ha diagnosticado Antonio García Ferreras sobre lo ocurrido este miércoles en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se celebró el funeral de Estado. El acto, al que asistió el presidente valenciano, Carlos Mazón, pese a las peticiones de las víctimas y familiares de que no lo hiciera, estuvo marcado por gritos, insultos y exigencias de dimisión.

A la reflexión de Ferreras se ha sumado el periodista Pablo Pombo, aunque con matices: "Coincido contigo en el diagnóstico, pero no en la receta". Pombo, que confía en estar equivocado y en que Mazón acabe dimitiendo, considera que "es una trampa" y que el líder valenciano "no va a reflexionar sobre si debe o no dimitir, sino sobre cómo resistir, porque Mazón está escribiendo su propio manual de resistencia".

Sobre su punto, Pombo ha agregado: "Tengamos en cuenta el año que ha pasado, las 24 horas de ayer, montó un acto a la mañana y por la noche no dimitió".

En diálogo con él, Ferreras ha concedido el punto: "Es verdad lo que dices", ha respondido, aunque ha subrayado:"Feijóo estaba ayer allí, pudo sentir esa energía, ese dolor de las víctimas. ¿Tú no crees que hoy la dirección nacional le estará diciendo a Mazón: ‘Oye, esto es insoportable, ya está bien’?".

Pombo fue tajante en su réplica: "Es evidente que el PP quiere que se vaya, pero no saben cómo hacerlo, porque no pueden".

Ferreras ha cerrado el intercambio con una frase contundente: "Es difícil. Feijóo no puede decirle 'te destituyo', pero sí puede montar una gestora. Ya está bien. La dignidad de este país y de las víctimas está por encima del president Mazón".