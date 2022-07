Antonio García Ferreras ha cerrado Al Rojo Vivo hablando sobre los audios que el comisario Villarejo le grabó hablando sobre Granadinas:

"Como decíamos en el inicio del programa, no tenemos nada tenemos que ocultar. Ya he contado en este programa varias veces que en tres ocasiones me vi con este personaje.

Tres veces en más de 30 años de profesión. Una profesión que también consiste en hablar con gente indeseable cuando son protagonistas de la actualidad o tienen información.

Lo importante es que nunca hemos dado una información falsa sabiendo que lo era. Ni esa, ni ninguna otra ni sobre Podemos ni sobre nadie.

Estamos hablando de unos audios posteriores a que saliera la noticia. Una noticia sobre una presunta cuenta en Granadinas que dimos citando al medio, como se hace habitualmente en todos los medios.

Claro que nos parecía extraño y hasta burdo, y así lo decíamos. La Policía decía tener ese papel. Por eso la dimos citando al medio y calificando la cuenta de 'presunta' y 'supuesta'. Y por eso llamamos de inmediato a Iglesias.

Iglesias lleva insultándonos y descalificándonos, como a otros muchos periodistas y políticos, desde hace meses. No hemos dicho nada, no vamos a entrar en su espiral, pero es mentira que diéramos una información sabiendo que era falsa.

Cuando surge la noticia de la supuesta cuenta en Granadinas pusimos en marcha una investigación y llegamos más tarde a Villarejo, al hombre al que varias fuentes señalaban como el que podía estar detrás de esos documentos. Teníamos que preguntarle por ello y era el primer encuentro de laSexta con el comisario y este grabó la conversación como ha hecho siempre.

Y es él el que nos cuenta que no da credibilidad a esos papeles, que se estaban estudiando por la Policía española y que según él esos documentos los tenía en su poder ni mas ni menos que el director adjunto operativo de la Policía. Eso lo descubrimos después de que la primera noticia saliese a la luz en Miami y en España.

Y esa conversación se la trasladé yo personalmente a Pablo Iglesias. le dije que el propio Villarejo nos había dicho que él creía que no era un papel auténtico. Se lo conté yo a Iglesias en una comida, no había nada que ocultar.

laSexta mantuvo siempre una actitud crítica con esas informaciones como con el Informe Pisa o la inventada conexión del entorno de ETA con Podemos que tuvieron un amplísimo recorrido en muchos medios de comunicación pero no en laSexta. Hoy mismo se pueden comparar los tratamientos de unos y de otros.

Sin embargo ahora se quiere construir el relato tramposo de que laSexta conspiraba contra Podemos. Es paradójico, alucinante, que laSexta fue uno de los pocos medios que durante mucho tiempo entrevistaba a los dirigentes de Podemos cuando muy pocos lo hacían. Es más, era a laSexta a donde acudían para defenderse de esas acusaciones y de los ataques recibidos.

Hubo una operación impresentable contra Podemos, eso es verdad, pero algunos lo que hicimos, lo que hizo laSexta, en tiempo real, fue resistirnos a ella y seguro que también hemos aprendido para hacerlo mejor la próxima vez. Ahora que ya sabemos que finalmente esa cuenta no era real es evidente que no deberíamos haberla dado, pero entonces no lo sabíamos.

Aquellas campañas contra Podemos fueron una vergüenza pero ellos están intentando hacer también juego sucio parecido. Es más, nosotros hemos tenido que soportar durante años el ataque continuo de que Podemos llegó a ser lo que fue gracias a los platós de laSexta. Entonces el PP nos tenía vetados y no acudían a muchos programas porque venía Podemos.

Cualquiera que recuerde que emitía laSexta en esos años sabe perfectamente que esta televisión nunca entró ni en el veto a Podemos, ni en esas campañas de desprestigio contra ellos. Ni fuimos culpables de su éxito ni fuimos culpables de su caída. Entonces nos acusaban de ser los creadores de Podemos y ahora nos acusan de todo lo contrario. Delirante".

Puedes ver la intervención completa de Antonio García Ferreras sobre los audios con el excomisario Villarejo en el vídeo superior que acompaña estas líneas.

