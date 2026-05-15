Ferreras carga contra Ayuso: "No vale escudarse en la falta de transparencia del Gobierno central para no ofrecerla tú en la Comunidad de Madrid”

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, reacciona a las polémicas que sigue generando la presidenta de la Comunidad de Madrid tras su viaje a México. En el vídeo, los detalles.

Las polémicas de Isabel Díaz Ayuso tras su viaje a México continúan, ya que sigue insistiendo en que el Gobierno de España la puso en "riesgo", sin embargo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no da explicaciones sobre qué es lo que pasó o en qué momento pasaron miedo por su seguridad.

El periodista Gabi Sanz asegura que, llegados a este punto, "creo que el Gobierno madrileño está obligado a decir exactamente cuál fue la agenda de la presidenta".

Más aún, señala por su parte Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, "si ha dicho que ha tenido que suspender su agenda por unos problemas muy serios de seguridad": "Que nos diga cuáles han sido esos problemas, que nos diga a quién llamó del Gobierno de España, porque según su equipo, el Gobierno de España les dejó tirados".

Y por otro lado, pregunta Ferreras, "si suspendió la agenda, ¿dónde estuvo esos tres días?". "Es muy sencillo", sostiene el presentador, "que diga: 'miren, estos dos días estuvimos aquí tumbados, tomando mojitos o margaritas o tequila reposado en la Riviera Maya, o no, estuvimos trabajando y con reuniones'".

"Y no, no vale escudarse en la falta de transparencia del Gobierno central y no ofrecer tú transparencia en el Gobierno de la comunidad autónoma. Entonces, no presumas", remata contundente Ferreras. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia de opiniones y reacciones.

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