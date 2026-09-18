Ferreras, tras el ataque de Puente a Madina: "Este es el matón del PSOE, un día más, para convertir el PSOE en Corea del Norte"

El director del Al Rojo Vivo ha destacado que son muchos los que "tienen miedo" a Óscar Puente, indicando que parece que todo aquel que no diga que el Gobierno lo está haciendo muy bien en Ceuta es objeto de "descalificaciones".

Antonio García Ferreras ha respondido con firmeza al ataque del ministro de Transportes, Óscar Puente, hacia Eduardo Madina, tras las críticas de este último al Gobierno por su gestión en Ceuta. Madina lamentó que en cada crisis se debate sobre la responsabilidad y criticó que el Ejecutivo no ha tomado decisiones claras en Ceuta. Puente, en redes sociales, acusó a Madina de rencor hacia Pedro Sánchez. Ferreras criticó a Puente por bromear sobre una víctima de ETA y lo calificó como "el matón del PSOE", sugiriendo que intimida a quienes critican al Gobierno. Ferreras recordó que Madina ya fue silenciado en el pasado sin éxito.

Antonio García Ferreras ha reaccionado de manera tajante al ataque del ministro de Transportes, Óscar Puente, a Eduardo Madina después de que el exdirigente socialista haya criticado la actuación del Gobierno en Ceuta.

Todo ha surgido después de que Madina haya lamentado que cada vez que llega una crisis se produzca un debate sobre de quién es la responsabilidad y "casi nunca es de los que gobiernan". Un momento que ha aprovechado para reconocer que, aunque "le duele" decirlo, en el caso de Ceuta, el Ejecutivo "no ha dado ni un solo paso que se entienda".

"No se entiende ni por la otra mitad del Gobierno, ni por el grupo parlamentario, ni por la mitad del partido, ni por los socios. Nadie entiende nada", ha destacado.

Unas declaraciones a las que Puente reaccionaba a través de sus redes sociales con un contundente mensaje. "Lo que te duele todavía es el baño que te dio Pedro. El rencor es un veneno que te tomas tú, creyendo que vas a matar al otro, pero el otro está vivito y coleando y es presidente del Gobierno. Tú andas de tertuliano exhibiendo tu rencor cada mañana. ¡Para lo que has quedado!", ha escrito el ministro en respuesta a Madina.

Ferreras ha criticado que se atreva a hacer bromas a una víctima de ETA al decir que el otro está vivito y coleando. "Sí, es verdad, a Madina lo quisieron matar", ha recordado.

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha calificado a Puente como "el matón del PSOE", señalando que hay muchos "que le tienen miedo". "El matón del PSOE, un día más, para convertir al partido en Corea del Norte", ha apuntado, indicando que parece que todo aquel que no diga que el Gobierno lo está haciendo muy bien con Ceuta es objeto de recibir "ataques, descalificaciones e insultos".

"A Madina ya le intentaron silenciar en el pasado y no pudieron", ha recalcado.

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