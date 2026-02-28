Ferreras asegura que al mundo MAGA "no le gusta este tipo de operaciones": "A ellos les habían prometido que Estados Unidos se iba a concentrar en EEUU"

El presentador de Al Rojo Vivo ha recordado que Trump había prometido a su electorado que sus esfuerzos se iban a centrar en su territorio, no en "operaciones militares fuera del país".

Estados Unidos ha lanzado una nueva ofensiva militar. En esta ocasión, ha sido una operación conjunta con Israel para volver a atacar a Irán. No obstante, en Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras ha aseverado que esta operación no gusta en el seno del mundo MAGA.

"Al mundo MAGA no le gusta este tipo de operaciones. A ellos les habían prometido que Estados Unidos se iba a concentrar en Estados Unidos, no en operaciones militares fuera del país", ha explicado durante el programa.

Una afirmación con la que concuerda Óscar Vara, que ha apuntado a la posición que mantiene J.D. Vance en estos asuntos: "Su posición aislacionista también se moderó en el ataque de junio del año pasado. El America First era un 'nos vamos a desentender de todos estos follones que nos han metido los demócratas, en guerras muy largas y costosas'. Nosotros nos vamos a dedicar a la cuestión quirúrgica".

"J.D. Vance, que no puede ir en contra del criterio de su jefe, en los últimos tiempos empezó a decir cada vez que había una operación que era quirúrgica, que iban a entrar y salir. Pues aquí estamos en una operación que es mucho más que entrar y salir. Es pringarse de forma muy importante en tratar de dar la vuelta a la política de toda una región", ha añadido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.