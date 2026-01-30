Ferreras asegura que se han producido "llamadas directas" desde Moncloa a víctimas del accidente de Adamuz

En Al Rojo Vivo, Ferreras ha afirmado que Moncloa ha realizado "llamadas directas" y que ha hablad con "bastantes víctimas" de la tragedia ferroviaria de Adamuz.

Antonio García Ferreras ha afirmado que Moncloa ha realizado "llamadas directas" y que han hablado con "bastantes víctimas" de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Así lo ha dicho en Al Rojo Vivo, después de una exposición de Daniel Ramírez, de 'El Español', sobre los motivos de la ausencia de Pedro Sánchez al funeral de Huelva.

"Se han producido llamadas. Llamadas directas. Desde Moncloa han hablado con bastantes víctimas", ha expresado Ferreras.

Además, ha explicado el motivo por el que políticas como María Jesús Montero no se acercaron a los familiares en el funeral: "En la organización pidieron que no se acercasen porque no querían tener contacto con algunos políticos".

Todo, tras la ausencia de Sánchez en Huelva. Una sobre la que Daniel Ramírez, de 'El Español', ha hablado: "No es cierto que se ausente de lo de Adamuz para mantener una coherencia porque ha estado en el funeral de Monserrat Caballé".

"Me causa pena e indignación que no fuera. Si no va por ser una ceremonia religiosa es falta de empatía; si es por agenda es mentira porque no había nada más importante que estar ahí ese día", ha insistido.

Ramírez, en ese sentido, ha expresado que "muchas familias han señalado al Gobierno por el mantenimiento de las vías": "Por eso no ha ido".

