Ferreras, tras el adelanto electoral: "Pedro Sánchez se ha comido a su izquierda, a Sumar y a Podemos. Es muy difícil que pueda sumar con fuerzas alternativas"

Ferreras ha asegurado que muchos dirigentes socialistas y ministros importantes tienen una "visión optimista" de cara a las elecciones: "El PP tiende a hacer malas campañas y en el PSOE piensan que a lo mejor se colocan como primera fuerza política".

Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo, ha reaccionado al anuncio de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez para el 29 de noviembre. Ferreras destacó que, aunque algunos ministros y líderes socialistas instaban a Sánchez a convocar elecciones, existían dudas al respecto. Según Ferreras, el CIS realizó encuestas rápidas que posicionan al PSOE como la primera fuerza política, aunque no coinciden con otros sondeos. Señaló que, a pesar del optimismo en el PSOE, la dificultad radica en que Sánchez ha absorbido a la izquierda, complicando alianzas, mientras que el PP podría aliarse con Vox. Ferreras también mencionó la falta de Presupuestos como un problema histórico para el gobierno.

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, ha reaccionado este lunes tras conocer el adelanto electoral de Pedro Sánchez, quien ha convocado elecciones el próximo 29 de noviembre.

Ferreras ha reconocido que aunque "los ministros más cercanos de Sánchez, presidentes autonómicos, secretarios generales de federaciones socialistas y alcaldes y alcaldesas, llevaban todos estos días diciéndole que es el momento de convocar, todo el mundo tenía una cierta duda". "Ha caído el gordo del mundo mundial, el gordo político", ha dicho.

Así, el presentador ha señalado que "ha habido una elaboración de encuestas exprés por parte del CIS". "Tezanos ha puesto a trabajar este fin de semana para que Pedro Sánchez tenga una fotografía de si realmente hay agitación o no. El CIS está diciendo que la primera fuerza política de este país es el PSOE. No coincide con ninguna otra encuesta de ningún otro instituto", ha apuntado.

De esta manera, ha asegurado que muchos dirigentes socialistas y ministros importantes tienen una "visión optimista" de cara a las elecciones. "El PP tiende a hacer malas campañas y en el PSOE piensan que a lo mejor se colocan como primera fuerza política. ¿Cuál es la dificultad? Que Pedro Sánchez se ha comido a su izquierda, a Sumar y a Podemos. Por lo tanto, es muy difícil que pueda sumar con fuerzas alternativas. Y el Partido Popular, aunque baje un poco, tiene la potencia de Vox y eso les permitiría una alianza con mayoría absoluta", ha explicado.

La situación, ha dicho Ferreras, es "compleja". "No es solo la derrota parlamentaria del otro día. No es solo la confirmación de que no hay una mayoría progresista en el gobierno después de la ruptura. Es que estamos sin Presupuestos. Es la primera vez en la historia de la política española que hay toda una legislatura sin Presupuestos. Era muy difícil de aguantar", ha señalado.

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