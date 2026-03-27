Fernando Berlín, sobre Cuerpo: "Sánchez está decidido a llegar a 2027 y para abordar la incertidumbre económica por la guerra se necesitaba un perfil económico muy fuerte"

Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, ha sido nombrado vicepresidente primero, en sustitución de María Jesús Montero. El periodista Fernando Berlín lo analiza en este vídeo.

Con la marcha de María Jesús Montero a Andalucía, Pedro Sánchez ha tenido que hacer cambios en el Ejecutivo: el presidente del Gobierno ha nombrado a Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y a Arcadi España, ministro de Hacienda.

Fernando Berlín, periodista y director de Radiocable.com, ha informado que desde Sumar aseguran que las relaciones con Cuerpo son "cordiales" pese a los desencuentros que hayan podido anteriormente por asuntos de Gobierno.

Por otro lado, revela Berlín que la información que me hacen llegar es que "Sánchez está decidido a irse al 2027. No tiene intención en este momento de cambiar el calendario electoral".

Por ende, y "para abordar el calendario con la incertidumbre tan extraordinaria que hay en materia económica, si se prolonga la guerra en Irán, se necesitaba un perfil económico muy fuerte y que la vicepresidencia tuviera el peso de alguien con el perfil de Carlos Cuerpo", revela y concluye Berlín.

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