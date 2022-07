Cristina Pardo ha viajado hasta Pamplona para dar el pistoletazo de salida a los Sanfermines tras tres años de espera por la pandemia. Sin embargo, se ha saltado el tradicional almuerzo que, cada año, realiza antes de la retransmisión con laSexta.

"Este año me lo he saltado. Noto que me hago mayor porque cuando era más joven me iba a almorzar y venía a hacer la retransmisión contigo. Me he tomado una cerveza con el equipo, eso sí lo tengo que decir", ha reconocido la presentadora de Más Vale Tarde en una conexión en directo con Antonio García Ferreras para Al Rojo Vivo. Puedes escuchar el divertido momento en el vídeo principal de esta noticia.