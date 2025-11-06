Escolar, tajante sobre la pareja de Ayuso: "No, no es ajena a la política: paga el tren de vida en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid"

"La crítica hacia la pareja de Ayuso forma parte de la crítica política legítima, porque no es alguien ajeno a la actividad de la presidenta", afirma el periodista Ignacio Escolar, en el marco del juicio al fiscal general del Estado.

A propósito del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Ignacio Escolar, periodista y director de 'elDiario.es', asegura que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, no es ajena a la vida política, y no lo es, dice, por varios motivos.

En primer lugar, argumenta Escolar, porque "el gran beneficio de la pareja de Ayuso ha sido con el principal proveedor de la sanidad privatizada de Madrid" y en segundo lugar, porque "la pareja de Ayuso paga el tren de vida en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, unas casas que no podría pagarse ella sola con su sueldo. Dos pisos, uno encima del otro", añade.

Por tanto, subraya el periodista, "la crítica hacia la pareja de Ayuso forma parte de la crítica política legítima, porque no es alguien ajeno a la actividad de la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino que es alguien que está directamente entroncada con cuestiones centrales de la política madrileña, como es la privatización de los servicios sanitarios".

Por otro lado, y en cuanto al "espectáculo lamentable" que sucede casi cada jueves en la Asamblea de Madrid, "la protagonista de que esa Asamblea no sea un Parlamento normal desde hace mucho tiempo es la Donald Trump española, que se llama Isabel Díaz Ayuso y que es la líder del discurso de la extrema derecha en España, exactamente igual que Milei en Argentina, que Trump en EEUU o que Meloni en Italia", concluye Escolar.

