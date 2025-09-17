Escolar señala la "trampa" del PP tras rechazar Ayuso banderas palestinas en los colegios: "Lo que les parece bien es sentido común y lo demás es ideología"

El periodista Ignacio Escolar reacciona en este vídeo a las órdenes que ha dado la Comunidad de Madrid a varios centros educativos, tal como estos colegios han denunciado, de retirar cualquier apoyo a Palestina.

Varios centros educativos de la Comunidad de Madrid han denunciado haber recibido órdenes del Gobierno de Ayuso para retirar cualquier apoyo a Palestina de los colegios. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no quiere banderas en los centros educativos.

Y esto, explica y señala el periodista y director de 'elDiario.es', Ignacio Escolar, es la "trampa" del PP: "Lo que les parece bien es sentido común y lo demás es ideología".

Esto es, "aquellas causas políticas con las que ellos están de acuerdo pueden estar en los colegios y aquellas con las que ellos tienen una relación espinosa, que tendrán que explicar a sus votantes porque creo que muchos votantes del PP también creen que lo que está pasando en Gaza es un genocidio, intentan hacer este tipo de batallas políticas", añade el periodista.

Pero si te valía Ucrania, insiste el periodista, te tiene que valer también Palestina porque es el mismo tipo de abusos contra población civil indefensa. Así, concluye Escolar que "el PP debería clarificar su posición". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.