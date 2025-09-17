Alán Barroso, sobre el PP por su postura frente al genocidio de Gaza: "Hay niños muriendo y ellos se dedican a llamar 'gentuza' a quienes lo criticamos"

El politólogo Alán Barroso critica la postura que está teniendo el PP de Madrid con respecto al genocidio que Israel está realizando en Gaza y responde a las declaraciones de Alfonso Serrano, quien llamó "gentuza" los manifestantes en La Vuelta.

Nada de simbología a favor de Palestina en los colegios de Madrid. Se trata de la orden "verbal" que habrían recibido varios centros educativos de la Comunidad de Madrid a través de su Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. "Que momento de locos tenemos que vivir para que decir que está mal matar niños, civiles y un genocidio sea politizar algo", afirma contundente en 'Al Rojo Vivo' el politólogo Alán Barroso.

Es más, según vaticina Barroso, "dentro de un tiempo, todas estas personas van a negar haber dicho esto. Todas aquellas personas a las que les preocupa más que una valla acabe en el suelo, que se proteste por el genocidio de Palestina en La Vuelta [protestaban por la participación del equipo de Israel] les va a dar vergüenza".

"Les va a dar vergüenza haber llamado gentuza a la gente que salió a las calles o haber usado el calificativo de 'kale borroka' contra personas que estaban diciendo que está mal matar a niños y a civiles", añade el politólogo haciendo referencia a las declaraciones y las palabras de Alfonso Serrano, número dos del PP de Madrid, y de la propia Isabel Díaz Ayuso.

Barroso asegura el PP toma esta postura por algo realmente "mucho más mediocre y triste" de lo que podamos pensar: "Es una simple traslación de un problema internacional, que es un maldito genocidio, a la política más local y ridícula. Esto es, Pedro Sánchez está con Palestina, pues yo voy con Israel".

Cuando realmente "esto no va ni de izquierdas ni de derechas", afirma contundente Barroso, porque "el 82% de los españoles pensamos que esto es un genocidio. A ver si lo sacan por politiqueo cutre del día a día, porque hay gente muriendo cada día y ellos se dedican a llamar 'gentuza' a quienes lo criticamos". En el vídeo podemos ver al completo esta exposición.