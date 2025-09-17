Ahora

tras las palabras de serrano

Alán Barroso, sobre el PP por su postura frente al genocidio de Gaza: "Hay niños muriendo y ellos se dedican a llamar 'gentuza' a quienes lo criticamos"

El politólogo Alán Barroso critica la postura que está teniendo el PP de Madrid con respecto al genocidio que Israel está realizando en Gaza y responde a las declaraciones de Alfonso Serrano, quien llamó "gentuza" los manifestantes en La Vuelta.

Alán Barroso

Nada de simbología a favor de Palestina en los colegios de Madrid. Se trata de la orden "verbal" que habrían recibido varios centros educativos de la Comunidad de Madrid a través de su Consejería de Educación, Ciencia y Universidades. "Que momento de locos tenemos que vivir para que decir que está mal matar niños, civiles y un genocidio sea politizar algo", afirma contundente en 'Al Rojo Vivo' el politólogo Alán Barroso.

Es más, según vaticina Barroso, "dentro de un tiempo, todas estas personas van a negar haber dicho esto. Todas aquellas personas a las que les preocupa más que una valla acabe en el suelo, que se proteste por el genocidio de Palestina en La Vuelta [protestaban por la participación del equipo de Israel] les va a dar vergüenza".

"Les va a dar vergüenza haber llamado gentuza a la gente que salió a las calles o haber usado el calificativo de 'kale borroka' contra personas que estaban diciendo que está mal matar a niños y a civiles", añade el politólogo haciendo referencia a las declaraciones y las palabras de Alfonso Serrano, número dos del PP de Madrid, y de la propia Isabel Díaz Ayuso.

Barroso asegura el PP toma esta postura por algo realmente "mucho más mediocre y triste" de lo que podamos pensar: "Es una simple traslación de un problema internacional, que es un maldito genocidio, a la política más local y ridícula. Esto es, Pedro Sánchez está con Palestina, pues yo voy con Israel".

Cuando realmente "esto no va ni de izquierdas ni de derechas", afirma contundente Barroso, porque "el 82% de los españoles pensamos que esto es un genocidio. A ver si lo sacan por politiqueo cutre del día a día, porque hay gente muriendo cada día y ellos se dedican a llamar 'gentuza' a quienes lo criticamos". En el vídeo podemos ver al completo esta exposición.

Las 6 de laSexta

  1. Día 2 de la operación 'carros de Gedeón': Israel bombardea el único hospital pediátrico de Ciudad de Gaza mientras fuerza la huida de miles de personas
  2. Profesores de Madrid denuncian haber recibido órdenes del Gobierno de Ayuso para retirar cualquier apoyo a Palestina de los colegios
  3. El Trump autoritarista, más desencadenado que nunca en su persecución a los periodistas: "¡Cállate! Estás perjudicando a tu país"
  4. Sirat, la película que representará a España en los Oscar 2026
  5. Un fondo buitre reclama al Ayuntamiento de Burguillos que los concejales paguen una deuda de 27 millones de su propio bolsillo
  6. El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann sale de prisión tras negarse a ser interrogado por la policía de Londres