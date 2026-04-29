Escolar responde a la declaración de Aldama: "No hay nada en la instrucción que diga que Sánchez sea el jefe de nada"

El periodista Ignacio Escolar responde a la testifical que Víctor de Aldama, considerado por la UCO el 'nexo corruptor' de la trama, ha realizado en el Tribunal Supremo. En el vídeo, los detalles.

Víctor de Aldama, considerado como el 'nexo corruptor' de la trama por la UCO, ha ido al Tribunal Supremo a declarar por el juicio de las mascarillas, cargando con todo y contra todo, eso sí, sin pruebas. Aldama ha intentado involucrar sin pruebas a Pedro Sánchez en la trama de las mordidas: "Si hay una jerarquía, es el número uno", ha dicho Aldama, que ha dado, en su declaración, una especial importancia a Koldo García al explicar que ministros le cogían el teléfono porque sabían que "era una persona de Pedro Sánchez" y que el propio Koldo le dijo que como Sánchez no le pudo "colocar en la Moncloa", le colocó en el Ministerio de Transportes "a instancias de Santos Cerdán".

"Es un poco peculiar porque toda la trama de corrupción parece que el empresario que paga las mordidas es el empleado, cuando suele ser al revés, suele ser el jefe", comienza valorando el periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

Y para continuar, el periodista afirma contundente: "No hay nada en la instrucción que diga que Sánchez sea el jefe de la banda de ningún tipo, más allá de las idas y venidas de Aldama, que es el mismo señor que llegó un día diciendo que había cuentas en República Dominicana de la mujer del presidente del Gobierno, unas cuentas que fabrica un juez loco que se dedica a hacer cuentas en Suiza, como el que tiene una fotocopiadora y que le dio credibilidad".

Por otro lado, al periodista le sorprende que Aldama diga en el propio Tribunal Supremo, delante del fiscal Anticorrupción, que le ha dado 350.000 o 250.000 euros a Ábalos que le daba una empresa para una adjudicación y el fiscal no preguntara ni el nombre de la empresa ni la adjudicación. "¿Por qué no lo pregunta en este juicio?", pregunta sorprendido Escolar.

Ahora bien, según aclara el periodista, Aldama entra con una petición de pena inferior a la del resto (a la de Ábalos y Koldo) porque se considera que ha colaborado con la Justicia. "¿La colaboración en la justicia que el abogado está pidiendo directamente que sean dos años nada más y que ya no entre en prisión? A lo mejor eso explica por qué de repente empieza a recordar cosas de las que no tenemos noticia y de las que no aporta prueba alguna", concluye y sentencia Escolar.

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