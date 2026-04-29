Pilar Gómez, tras tumbarse la prórroga de alquileres: "Para Sumar es una victoria haber arrastrado al PSOE al debate"

La directora de 'Artículo 14' critica la estrategia del Gobierno en vivienda, basada en el uso constante del decreto y sin situarla como prioridad, y destaca el papel de Sumar por forzar el debate y empujar al Ejecutivo a abordar la prórroga de los alquileres.

Pilar Gómez, periodista y directora de 'Articulo 14', ha analizado el impacto de la caída del decreto de prórroga de los alquileres, aprobado hace apenas un mes por el Gobierno y rechazado ahora en el Congreso tras la abstención del PNV y el voto en contra de la derecha, en un nuevo revés parlamentario para el Ejecutivo.

A su juicio, este episodio evidencia una debilidad de fondo: "Pedro Sánchez tuvo en julio una mayoría de investidura para ser presidente, pero nunca ha contado con una mayoría de gobierno que le permita sacar adelante medidas".

Gómez ha criticado además la estrategia del Ejecutivo en materia de vivienda: "Hemos visto a un Gobierno que recurre constantemente al decreto, y la vivienda no ha sido una prioridad". En este sentido, ha subrayado la falta de coordinación institucional en un ámbito clave que depende en gran medida de comunidades autónomas y ayuntamientos: "No puedes tener a ministros haciendo campaña contra administraciones con las que necesitas acordar políticas. Para eso están los grandes pactos de Estado".

Asimismo, ha defendido la necesidad de abordar el problema en foros como la Conferencia de Presidentes: "Habría que sentarse y preguntarse qué puede hacer cada parte: desde liberar suelo hasta impulsar determinadas normas".

Por último, ha señalado el papel de Sumar en este debate: "Han arrastrado al Gobierno hasta aquí. Y, en ese sentido, para Sumar es una victoria haber forzado al PSOE a abordar una medida como la prórroga de los alquileres, que había quedado fuera por la presión de Junts".

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