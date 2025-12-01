Escolar reacciona a las amenazas de Ábalos contra Sánchez: "A estas alturas, su palabra vale muy poquito"

El que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha entrado en prisión y desde entonces no ha parado de hablar en los medios (no en los Tribunales) contra el presidente del Gobierno, en particular contra su mujer. En el vídeo podemos ver el análisis del periodista Ignacio Escolar.

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, reacciona a las acusaciones que tanto José Luis Ábalos como Koldo García, tras su entrada en prisión, están lanzando en los medios de comunicación, acusaciones que no han hecho, e incluso han negado, en sede judicial. Por ejemplo, que apuntando a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, causa que ha sido archivada hasta en varias ocasiones.

Sin embargo, cuando Ábalos declara ante la Justicia, dice lo contrario de lo que dice ahora. "Es bastante obvio que Ábalos está mintiendo en muchísimas cosas y es legítimo pensar en cuál de ellas ha sido", responde Escolar.

Porque, tal como argumenta el periodista, "cuando alguien va a entrar en prisión, o acaba de entrar, los ataques de sinceridad los pongo en duda. Si quiere aportar algo más que 'chau-chau', le creeremos, pero la palabra de Ábalos a estas alturas vale muy poquito", finaliza. En el vídeo podemos ver al completo su exposición y análisis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.