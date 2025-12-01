Escolar, sobre la nueva concentración del PP contra el Gobierno: "¿De verdad no tiene otra herramienta para hacer oposición que hacer ocho manifestaciones?"

El periodista Ignacio Escolar analiza la nueva movilización que los 'populares' han rezlaido este domingo, 30 de noviembre, en el Templo del Deboda y advierte sobre el tono cada vez más elevado de su discurso.

Tras la nueva manifestación/concentración del PP contra Pedro Sánchez de este domingo, en el Templo del Debod, el periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, asegura que le parece "muy preocupante" la alegría con la que Alberto Núñez Feijóo y el PP hablan de meter en la cárcel a Pedro Sánchez.

"Este tipo de discursos es lo que explica después que haya disturbios violentos, incluso una célula nazi detenida recientemente, porque si tú dices todo el tiempo que estamos en una dictadura, qué mínimo que salir a la calle contra la dictadura", argumenta Escolar.

Pero es que, además, critica el periodista, "este partido que sale a la calle porque tiene que manifestarse así tiene 137 diputados en el Congreso. ¿De verdad no tiene otra herramienta para hacer oposición que hacer ocho manifestaciones?".

Por otro lado, hace hincapié también en la sobreactuación de los 'populares' y en cómo sobredimensiona las cosas. Esto es, "el problema que tiene el PP es ya no puede subir más el diapasón [contra el Gobierno], se llama rango dinámico": "Estás en el tope de volumen todo el tiempo y cuando pasa algo grave, ¿cómo subimos el volumen si ya está a tope? Tienes que decir tonterias como que ETA está viva o está más fuerte que nunca", concluye Escolar. En el vídeo podemos ver al completo su análisis y exposición.

