Escolar, sobre el informe de la UCO de Santos Cerdán: "Si de verdad se está filtrando, es impresentable"

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, también quiere criticar el uso que se está haciendo de un supuesto informe de la UCO que se está preparando sobre el actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su relación con Koldo García y Víctor de Aldama.

"Si el informe existe y se está filtrando, es impresentable, porque ese tipo de informes nunca se deberían filtrar y si se está filtrando de forma cotidiana y solo algunos fragmentos, es grave", critica Escolar, asegurando que ellos [elDiario.es] no publicaron ninguna información falsa [en relación al fraude de la pareja de Isabel Díaz Ayuso]: "Siempre publicamos información contrastada, no especulaciones sobre lo que viene en un informe", asegura.

Por otro lado, "la otra opción es que ese informe no exista o sea un rumor", sostiene Escolar, por lo que "dejaría muy mal al PP que convierte en acción parlamentaria un simple rumor del que ahora mismo no existe nada tangible. No hay nada de lo que Santos Cerdán se pueda defender".

Confiesa, no obstante, el periodista que "es mayor para poner la mano en el fuego por nadie", pero lo que es cierto es que "no conocemos ningún dato actual al que poder amarrarnos para poder pedir explicaciones. Es complicada, por tanto, la situación de indefensión en la que dejas a cualquier persona si le pides explicaciones sobre algo que todavía no existe. Que está en el ‘podría’, que es un verbo que no debería conjugarse en el periodismo", sentencia Escolar. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.