Lucía Méndez critica el uso del informe de la UCO sobre Santos Cerdán: "Ni siquiera está acabado, pero está sirviendo para dictar ya una sentencia"

"No se puede hablar de un informe sin saber cuál es su contenido, reconociendo además que no está acabado. De verdad que me produce escándalo", asegura la periodista de El Mundo Lucía Méndez.

"Es difícil incrementar la tensión de la política española, el nivel es ya muy grande", afirma Lucía Méndez, periodista de El Mundo, tras haber estado esta mañana en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, asegurando que ni PP ni PSOE le hacen caso a sus expresidentes Felipe González y José María Aznar que dijeron que "no se podía estar destruyendo al enemigo constantemente".

Ahora bien, y relacionado con lo anterior, la periodista quiere hacer hincapié en un "informe de la UCO del que todo el mundo habla pero que nadie conoce", haciendo una clara alusión al informe de la Guardia Civil sobre "conversaciones" del actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que ni siquiera está publicado y que ni el juez tiene todavía.

Según hemos podido conocer hace apenas una semana, por algunos medios de comunicación, la UCO estaría preparando un informe sobre Santos Cerdán, y su relación con Koldo García y Víctor de Aldama. Pero el informe no está publicado ni en manos del juez instructor.

Así, según detalla y critica Méndez, "en este momento hay un informe de la UCO del que todo el mundo habla y del que nadie lo conoce, un informe de la UCO que no está acabado, pero todo el mundo habla de su contenido y que está sirviendo para que se dicte una sentencia de culpabilidad sobre una persona que, lo que haya hecho, haya hecho, pero esperemos al informe, al menos".

Y todo ello -añade la periodista- "da idea de que, en este momento, la dialéctica entre Gobierno y la oposición (PP) es envenenada, hasta el punto de que se hacen acusaciones basándonos en informes que nadie conoce y que no están terminados".

"Y hay que decir que esto no está bien, no es correcto. Ni en la política ni en los medios de comunicación. No se puede hablar de un informe de la UCO sin saber cuál es su contenido, reconociendo además que no está acabado. De verdad que me produce escándalo", sentencia Méndez. En el vídeo podemos ver completa su intervención.