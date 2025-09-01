Escolar, sobre Feijóo y PP: "No hace más que repetir datos falsos para intentar seguirle el ritmo a Vox y a los fantasmas que crea en la opinión pública"

El periodista Ignacio Escolar valora y critica algunas de las afirmaciones que ha dicho el líder del PP como que las ocupaciones ilegales están disparadas o que la quita de la deuda solo beneficia a los independentistas.

El periodistaIgnacio Escolar, director de 'elDiario.es', critica que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya dado algunos datos falsos acerca de algunas cuestiones políticas: "Le hemos visto hablar de que las ocupaciones ilegales están disparadas. ¿Pero de qué cifra habla? ¿De dónde saca ese dato?", afirma.

También ha dicho Feijóo, critica el periodista, que la quita de la deuda es solo para los independentistas: "¡Pero si el primer beneficiado es Andalucía! ¿Son también ellos independentistas? Y la tercera, además, es Madrid".

Es decir, tal como remata Escolar, "[Feijóo] no ha hecho más que repetir datos falsos y manipulados para intentar seguirle el ritmo a la extrema derecha y a los fantasmas que cree en la opinión pública. El PP ha decidido que, en vez de combatirlos, ha decidido que se va a apuntar también a perseguirlos". En el vídeo podemos ver completa su intervención.