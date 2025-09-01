Ahora

Análisis

Escolar, sobre Feijóo y PP: "No hace más que repetir datos falsos para intentar seguirle el ritmo a Vox y a los fantasmas que crea en la opinión pública"

El periodista Ignacio Escolar valora y critica algunas de las afirmaciones que ha dicho el líder del PP como que las ocupaciones ilegales están disparadas o que la quita de la deuda solo beneficia a los independentistas.

Escolar, sobre PP y Vox

El periodistaIgnacio Escolar, director de 'elDiario.es', critica que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya dado algunos datos falsos acerca de algunas cuestiones políticas: "Le hemos visto hablar de que las ocupaciones ilegales están disparadas. ¿Pero de qué cifra habla? ¿De dónde saca ese dato?", afirma.

También ha dicho Feijóo, critica el periodista, que la quita de la deuda es solo para los independentistas: "¡Pero si el primer beneficiado es Andalucía! ¿Son también ellos independentistas? Y la tercera, además, es Madrid".

Es decir, tal como remata Escolar, "[Feijóo] no ha hecho más que repetir datos falsos y manipulados para intentar seguirle el ritmo a la extrema derecha y a los fantasmas que cree en la opinión pública. El PP ha decidido que, en vez de combatirlos, ha decidido que se va a apuntar también a perseguirlos". En el vídeo podemos ver completa su intervención.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez achaca la ola de incendios a "una política de prevención claramente insuficiente" y anuncia una agencia estatal de emergencias
  2. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Gaza, una masacre a ojos del mundo: el Ejército israelí ya ha matado a más de 63.500 palestinos
  3. Guerra Ucrania-Rusia, en directo | El avión de Von der Leyen sufre una presunta interferencia rusa
  4. Unos encapuchados asaltan a menores migrantes de un centro de Hortaleza tras la presunta agresión sexual de un joven a una niña de 14 años
  5. Un fuerte terremoto deja al menos 800 muertos y 2.500 heridos en el este de Afganistán
  6. Los detenidos por el asesinato de Matilde en Indonesia: un trabajador y un extrabajador del hotel que le robaron 155 euros