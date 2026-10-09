Escolar explica qué piensa Sánchez sobre el 29N: "Sigue siendo muy optimista, incluso en privado: cree que hay posibilidad de remontada"

El periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, ha entrevistado al presidente del Gobierno una vez convacada las elecciones para este 29 de noviembre tras tumbar las derechas del Parlamento los decretos de vivienda.

Pedro Sánchez apretó el botón del adelanto electoral cuando este pasado 2 de octubre PP, Vox y Junts tumbaron el decreto de vivienda en el Congreso de los Diputados. Anunció así elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Tras esta convocatoria, el periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar, le ha entrevistado para el periódico y en Al Rojo Vivo nos cuenta algunas de las claves más importantes.

Una de ellas es que el presidente para esta cita electoral, y pese a lo que dicen las encuestas, confía en la remontada: "Él sigue siendo muy optimista, no solamente por lo que dice en las respuestas de la entrevista, donde dice que él cree que hay posibilidades, sino también en privado transmite que puede pelear una batalla que ahora mismo todas las encuestas siguen dando por perdida, pero él cree que todavía tiene una oportunidad de remontar esas encuestas", explica Escolar.

El peridista señala que la entrevista ha tenido dos partes, una antes y otra después de la muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada hace 15 días y que provocó una movilización casi sin precedentes en nuestro país.

"Hicimos una primera grabación el miércoles y cuando falleció Maricarmen (el miércoles sobre las 20:00 de la tarde) desde elDiario.es le pedimos al equipo de Moncloa, que nos dejasen volver a preguntar al presidente, porque nos parecía que este fallecimiento tenía muchas consecuencias políticas y así nos dio esa segunda parte de la entrevista, que grabamos este jueves. Y me sorprendió verle extremadamente prudente con ese tema", confiesa Escolar.

De este modo, insistía en todas las respuestas en que "no hay que politizar la muerte de Maricarmen y que lo que hay que hacer es intentar que ese dolor responda desde la política, pero no politizar esa muerte. Me da la impresión de que tienen miedo de que se pueda volver en contra del propio Gobierno si se percibe en la sociedad que se está politizando algo tan trágico como lo que ha pasado con Maricarmen con este fallecimiento y este desahucio", explica.

Por otro lado, en cuanto a la frase que ha dicho el presidente de que el Parlamento no representan la agitación y voluntad del pueblo de las calles, el periodista explica que, si se lee la entrevista, se puede ver perfectamente que "la respuesta que me da claramente se refiere a la situación de bloqueo que se ha encontrado en el Parlamento con una medida que es la de parar los desahucios que tiene un apoyo popular, no solo por las manifestaciones, sino también por las encuestas. Un apoyo popular transversal", afirma contundente Escolar.

En el vídeo podemos ver al completo su intervención donde habla también de la parte del posible indulto al fiscal general del Estado.

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