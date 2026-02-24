Escolar, contra el PP por su defensa al alcalde de Móstoles: "La única ley lógica en el PP de Madrid es la ley del embudo"

El PP de Madrid sigue defendiendo al alcalde de Móstoles y asegura que "a día de hoy, no hay constatación de ninguna denuncia, nadie la tiene", cuando realmente esto no es así. El periodista Ignacio Escolar responde en este vídeo.

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, reacciona a las declaraciones de Alfonso Serrano, número dos de Ayuso en el PP de Madrid, defendiendo al alcalde de Móstoles (PP) de la denuncia por acoso que le ha puesto una exedil. "A día de hoy, no hay constatación de ninguna denuncia, nadie la tiene", ha asegurado Serrano, cuando hace una semana supimos que la defensa de la exconcejal de Móstoles presentó una querella contra Bautista y contra el PP de Madrid como persona jurídica.

Por su parte, el propio alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), decía que todo esto era una acción de Moncloa: "Esto es una argucia más [de Pedro Sánchez] y una obra de esa fábrica de expandir bulos. Todo lo que quieren es penetrar en Móstoles", denuncia Bautista.

"A estas alturas está bastante demostrado, no así la agresión o el acoso sexual, que eso tendrá que decidirlo un tribunal, la negligencia y el incumplimiento de todos los protocolos del Partido Popular y de la más mínima decencia, es decir, al Partido Popular se le tiene que pedir al menos que fije un criterio", afirma Escolar.

Esto es, y aludiendo a las palabras de Alfonso Serrano, "si el que la mujer de Pedro Sánchez está imputada es criterio para que dimita Pedro Sánchez, lo será también para Isabel Díaz Ayuso. Y si con la información que publicamos sobre el caso Salazar, tiene que dimitir medio gobierno, aquí tendría que pasar lo mismo", apunta Escolar.

Si no, "¿por qué en algunos casos sí y en otros no?", se pregunta Escolar. "¿Por qué en algunos casos sí se cree a la víctima y en otros no? ¿Por qué en algunos casos se aplica un criterio y en otros otros diferentes?", añade el periodista.

Claramente, responde y concluye él mismo, "la única ley lógica que aplican en el PP de Madrid, específicamente, es la ley del embudo. Esto es, para mí la parte ancha y para el resto, para mis enemigos, la parte estrecha". En el vídeo podemos ver al completo su intervención, así como las declaraciones de Alfonso Serrano.

