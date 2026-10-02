Escolar analiza si Sánchez convocará o no elecciones: "Esta es la primera ocasión en la que de verdad hay un debate real dentro del Gobierno"

Tras tumbar Junts los decretos de vivienda este viernes en el Congreso de los Diputados, la sensación de un adelanto electoral está más cerca que nunca. Y así admite el periodista y director de elDiario.es, Ignacio Escolar.

"El presidente está decidiendo si este fin de semana si convoca o no elecciones. Es la primera decisión. Y la siguiente decisión, sería cuándo las convoca", afirma Escolar.

Si decide convocar elecciones y anunciarlas el lunes, "serían el último domingo de noviembre, el domingo 29 de noviembre", añade.

Ahora bien, es cierto que durante, especialmente, los últimos meses, se ha publicado muchas veces si el presidente ha estado barajando o no convocar elecciones, sin embargo, "esto no ha estado en la cabeza de Sánchez en toda la legislatura, esta es la primera vez que de verdad hay un debate real dentro del Gobierno y del equipo del Gobierno", señala y concluye Escolar.

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