Escolar, tras la agresión de un policía a una manifestante en Valencia: "El president tiene cualquier cosa menos empatía"

"Cualquiera que haya visto este vídeo no puede estar del lado del policía en esta ocasión", critica el periodista Ignacio Escolar haciendo alusión a la agresión que un agente le propició a una manifestante durante las protestas en pro de la educación pública en Valencia.

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, valora en este vídeo el empujón con violencia que un policía le dio a una manifestante durante las protestas por la educación pública en Valencia y la actitud que ha tenido ante este hecho el actual president de la Generalitat Valenciana, Juanfra Pérez Llorca.

"Entiendo que gestionar el orden público es complicado y que todas las policías al final tienen en muchos momentos situaciones de estrés y de tensión", afirma Escolar, pero es que en este caso, añade contundente, "no ves nada de eso", sino que "ves a una señora de 68 años andando que es arrollada por la espalda y que le rompen la cara de manera completamente injusta y desproporcionada".

Por tanto, "no sé qué riesgo para la sociedad, para la ciudadanía y el tráfico rodado provocaba esta señora como para responder así", critica el periodista.

Por otro lado, critica también las palabras del presidente de la Generalitat Valenciana, que en vez de condenar directamente esta actuación, criticaba a los manifestantes: "Tiene cualquier cosa menos empatía con esta persona. Creo que cualquiera que haya visto este vídeo no puede estar del lado del policía en esta ocasión, por mucho que crea que la policía sea necesaria", añade y concluye Escolar.

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