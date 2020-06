La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado en Al Rojo Vivo que se pueden "pagar los ERTE hasta diciembre". De esta forma, Díaz ha dejado la puerta abierta a que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo se amplíen más allá del 30 de septiembre, algo que le han reclamado sindicatos y empresarios al Gobierno.

"Ya hemos sacado de los ERTE a 1,4 millones de trabajadores, y, por tanto, vamos a ver cómo la nómina va a ir descendiendo. En prestaciones covid pagamos 3.000 millones de euros el mes pasado y en prestaciones globales 5.120 millones, pero va a descender", ha señalado la ministra.

Así, Díaz ha insistido en que "se puede hacer" porque van a disminuir las prestaciones generales y las que van dirigidas a combatir el coronavirus y ha destacado que no se puede olvidar que "también están los mecanismos europeos que van a dar cobertura a los países, incluido el nuestro".

Sobre el acuerdo al que ha llegado el Gobierno con los empresarios y sindicatos para alargar los ERTE hasta el 30 de septiembre, la ministra de Trabajado ha afirmado que "ha costado bastante más que los anteriores por reuniones, por horas y propuestas", pero ha defendido que "la convicción del Ministerio de Trabajo era no levantarse de esa mesa" porque eran conscientes de "la importancia de este acuerdo en estos momentos para nuestro país".

Los trabajadores y las empresas pueden estar más tranquilos

"Es un decreto muy complejo, muy extenso y lo importante es que lo hemos conseguido y que los trabajadores y las empresas pueden estar un poco más tranquilos", ha manifestado Yolanda Díaz: "'Discriminamos' positivamente a empresas o sectores que somos conscientes de que a pesar de reactivar la economía, no hay demanda, así como a territorios que están determinados por alguna actividad empresarial que también lo está pasando muy mal", ha señalado la ministra de Trabajo y Economía Social.

Asimismo, Díaz ha afirmado que han dejado "la cláusula del mantenimiento de la comisión tripartita". "Por tanto, los agentes sociales y el Gobierno vamos a analizar como venimos haciendo semana por semana la situación del mercado de trabajo, la situación de los ERTE y aunque deseamos que las cosas vayan bien a partir de septiembre, lo que es evidente es que este Gobierno va a dar protección a quien lo necesite", ha defendido Díaz, al tiempo que ha indicado que también han "previsto y definido muy bien en el real decreto la posibilidad de que exista un rebrote en alguna empresa o parte del país".

En lo referente al acuerdo con los autónomos, Díaz ha destacado que "es la primera vez en España que tienen una prestación por cese de actividad en estos niveles, casi un millón y medio de personas, y ahora van a extender y tener la misma protección que están teniendo los trabajadores en el régimen general". "Creo de verdad que estas medidas son muy positivas para nuestro país; los autónomos y las pequeñas actividades son los más débiles y ahora van a poder tranquilidad y sosiego hasta septiembre", ha expresado.

Responde a Garamendi sobre el teletrabajo: "No ha estado afortunado"

En otro momento de la entrevista, Yolanda Díaz ha hecho referencia a las declaraciones que ha hecho presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, sobre el teletrabajo. Garamendi aseguró que si no se regula adecuadamente, "la misma laboral que hace una persona en España la puede hacer en Brasil otra persona que esté teletrabajando", así como que "si se es estrictamente rígido, habrá menos empleo".

La ministra ha afirmado que el presidente de la patronal "no ha estado muy afortunado con estas palabras" y ha criticado que "parece que está apelando al 'dumping' (o competencia desleal)". "Me parece que el presidente de la patronal no ha estudiado bien la norma" que, según ha defendido Díaz, es una propuesta "tranquila" que va en consonancia con la regulación europea.