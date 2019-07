Pepe Álvarez, secretario general de UGT, cree que es "imprescindible que se retomen las negociaciones" porque, dice, "lo prioritario en estos momentos es que se forme un pacto de Gobierno y después ponerse de acuerdo en su desarrollo".

En su entrevista en Al Rojo Vivo ha asegurado que "no podemos esperar" porque "si no hay Gobierno, no será posible subir las pensiones en nuestro país, controlar la situación de las personas que hacen horas extra sin cobrarlas o disminuir el paro, que ya cuenta con tres millones y medio de personas".

En cuanto a las negociaciones que se han dado entre Unidas Podemos y PSOE, considera que "ha habido pocas conversaciones" y va más allá: "Si los negociadores estuvieran acostumbrados a pactar convenios colectivos, no habríamos visto ese espectáculo en el Congreso".

Además, se ha manifestado sobre una posible repetición de elecciones. Le "preocupa que la derecha haya decidido hacer una campaña contra Pedro Sánchez. Después de haber perdido las elecciones creen que pueden y eso tiene que llevar a pensar a la izquierda".