El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha apostado en Al Rojo Vivo por un pacto de gobierno que "refleje la mayoría de izquierdas" del Congreso de los Diputados y promueva "políticas de cambio y reparto de la riqueza", frente a la opción de una "gran coalición" que, a su juicio, sería "un gran timo a los electores".

"El PSOE tiene que pensar que hay una mayoría que quiere cambio", ha apuntado el líder sindical, que se ha mostrado convencido de que "la izquierda tiene capacidad para llegar a acuerdos" y de que se logrará "constituir esa mayoría de progreso".

"No creo que estemos en el borde de unas terceras elecciones de ninguna de las maneras", ha descartado, advirtiendo de que los sindicatos se lo pondrán "más difícil" a los líderes políticos si no alcanzan un pacto. "Los líderes políticos deben tener la absoluta seguridad de que, si no se ponen de acuerdo, vamos a intentar ayudarles a que se ponga de acuerdo", ha afirmado.

En este sentido, ha alertado de que el voto "no servirá solo emitirlo un día, sino que lo vamos a tener que defender". "No podemos permitir otra vez un periodo sin gobierno", ha insistido.