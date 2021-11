El secretario general de UGT cree que tras el 'no' de la patronal a la propuesta de aumentar las cotizaciones para garantizar las pensiones se esconde "la presión política" y el miedo a reconocer que la única alternativa era "recortar las pensiones y aumentar la edad de jubilación".

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista en Al Rojo Vivo horas después de cerrar un acuerdo con CCOO y el Gobierno para aumentar las cotizaciones de los trabajadores un 0,1% y de las empresas, un 0,5% para rellenar la hucha de la pensiones.

"No ha habido ninguna propuesta por no pueden cargar con el coste de plantear que solo hay una alternativa: recortar pensiones y aumentar la edad de jubilación. También hay una situación de presión política sobre la patronal que a nadie se le escapa después de lo que hemos visto con el SMI. No quieren que se sumen a acuerdos positivos para el país", ha señalado.

Pepe Álvarez también les ha acusado de "sacar argumentos de donde no tienen" y de elegir una "posición insolidaria con España y los españoles". Por ello, les ha instado a "ayudar a la recuperación económica" porque, para que "el consumo esté en buenas condiciones, se requiere que el país tenga confianza".

Preguntado por la acogida de Bruselas, sí ha reconocido que sería más "positivo" que el acuerdo contara con "las organizaciones empresariales", pero considera que "examinarán cuáles son los efectos sobre el sistema y verán que todo queda compensado". En este sentido, considera que nuestro país "habrá dado un paso más para conseguir los 10.000 millones de los fondos de reconstrucción".