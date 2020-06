Marta Gómez lleva cinco meses en Pekín y ahora, ante el nuevo rebrote del coronavirus, la situación se ha complicado. Es , fisioterapeuta, y así ha descrito en Al Rojo Vivo cómo es la situación ahora en la capital china: "Hemos vuelto un poco para atrás, con más controles (...) porque a los deportistas aquí se les protege mucho".

Reconoce que desde la semana pasada, cuando ha surgido este nuevo brote, sus medidas de seguridad han vuelto a elevarse más que hace un par de meses: "Hace un par de meses estábamos a punto de ser libres, pero otra vez hemos vuelto para atrás y otra vez muchos controles de temperatura, de comida, no podemos hacer pedidos online".

Según ha explicado, el 80% de la comida del equipo olímpico que está en el campus base proviene del mercado donde supuestamente está el origen de este rebrote: " Es un poco locura como están reaccionando ahora en la base".

Gómez ha contado que no se puede salir ni entrar en la ciudad, ya que para ello se tiene que tener un permiso especial y disponer de una prueba médica. "Tengo compañeros que justo se iban a ir justo ahora de vacaciones y no pueden salir", y ha explicado que ahora están "encerrados" en el campus.

"A mí me han realizado test tres veces, sin tener contacto exterior ni nada", ha explicado, porque como ella misma ha recordado, en China el deporte "es el orgullo del país, la cara al mundo, y protegen mucho a los deportistas y al entorno".

Sobre qué información les trasladan las autoridades o les llegan a través de los medios de comunicación, afirma que se encuentran "mensajes de mucha precaución": "Aquí en cualquier caso no está permitido hablar de ciertos temas y no nos dicen mucho. Que no podemos salir, que tomemos todas las medidas que nos indican, acatar y no podemos decir nada más".