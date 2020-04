El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara apela a la unidad y al acuerdo, y lanza un mensaje a los líderes del PP tanto a nivel nacional como autonómico para hacer frente a la epidemia de coronavirus: "España los necesita y nosotros también".

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Fernández Vara asegura que en este momento hay más acuerdos entre las instituciones que entre partidos por lo que ha apelado a un esfuerzo común.

Para ello, pide comenzar por "cosas sencillas" como sacar los presupuestos de cada sitio adelante. Vara reconoce que aunque tiene mayoría absoluta, sus votos no son suficiente porque, señala," tienen que ser unos presupuestos de reconstrucción, de reactivación y si me apuras de hasta reconciliación ideológica entre muchos de nosotros que nos hemos permitido el lujo de poder discrepar abiertamente cuando no había crisis y ahora tenemos que reconducirlo hacia la cooperación".

"La gente quiere saber que hay un horizonte para hacer frente a una situación tan dura como es ésta", señala al tiempo que destaca que aprobar los presupuestos ayudará.

Problemas compartidos

Sobre la colaboración entre instituciones, Fernández Vara asegura que los presidentes autonómicos comparten "problemas y tenemos que compartir también soluciones" y destaca de lo que más orgulloso se siente en su vida política es de haber ayudado a la Comunidad de Madrid cuando pasaba por su peor momento al enviar los respiradores de los que disponía.

"Que la región con la renta per cápita más baja de España haya podido ayudar a la región con la renta más alta dice mucho de la España de hoy y de este estado de las autonomías", sostiene el dirigente extremeño.

Como ya ha asegurado en más de una ocasión, el presidente de Extremadura ha asegurado que se encuentra "roto por dentro, pero me mantengo entero por fuera para seguir trabajando".