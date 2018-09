Eva Belmonte: "Hay cinco millones de personas que podrían acceder al bono social eléctrico y la mayoría de ellas no lo saben"

DENUNCIA QUE "FALTA INFORMACIÓN"

Eva Belmonte, subdirectora de Civio, explica en Al Rojo Vivo que "hay muchísima gente que podría tener descuentos en la luz del 25% y no lo saben y gente que tiene el bono actual y que tendría que cambiarlo porque si no verá como le sube la factura". "Las eléctricas no tienen una motivación especial para ayudar a los consumidores a llegar a ese descuento", denuncia.