El gobernador de Leningrado pide a la población que no salga de sus casas tras un ataque ucraniano con más de 140 drones

Imagen del ataque ucraniano contra la terminal petrolera del puerto ruso de San Petersburgo

Mientras tanto... Zelenski ha reaccionado a estos ataques a Rusia en su perfil de X, donde los ha calificado de "respuesta justa".

Alexander Drozdenko, gobernador de Leningrado, ha pedido a la población que permanezca en sus casas, describiendo la medida como temporal y asegurando que "la situación está bajo control". Esta solicitud surge tras el derribo de más de 140 drones ucranianos en San Petersburgo, que recorrieron más de 1.000 kilómetros. Además, un depósito de petróleo en Krasnodar, a 500 kilómetros de Ucrania, también fue atacado. El presidente ucraniano, Zelenski, calificó estos ataques como una "respuesta justa" y abogó por el fin de la guerra, aunque señaló que Rusia desea continuar el conflicto. No se han reportado víctimas.

Alexander Drozdenko, gobernador de Leningrado, ha protagonizado una imagen inédita desde que empezó la guerra con Ucrania al pedir a la población que no salga de sus casas. "Es una medida temporal", ha señalado el gobernador, quien ha pedido a los afectados "comprensión" y les ha asegurado que "la situación está bajo control".

Esta petición de Drozdenko llega después de que más de 140 drones ucranianos fueran derribados en la ciudad de San Petersburgo, unas naves no tripuladas que han recorrido más de 1.000 kilómetros de distancia para llegar al objetivo.

Sin embargo, San Petesburgo no ha sido la única ciudad atacada, sino que a 500 kilómetros de Ucrania, el depósito de petróleo de Krasnodar también ha sido derribado.

El propio Zelenski ha reaccionado a estos ataques a Rusia en su perfil de X, donde los ha calificado de "respuesta justa". "Es hora de poner fin a esta guerra, pero el gobernante de Rusia quiere seguir luchando", ha expresado.

Por el momento, se desconoce si estos ataques han dejado víctimas.

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